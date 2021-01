Pandémie : pas de chirurgie reportée sur la Côte-Nord

Pendant que des médias rapportent des histoires de chirurgies reportées dans des hôpitaux engorgés par la pandémie au Québec, le faible nombre de cas actifs de COVID-19 évite à la Côte-Nord de recourir à un tel délestage.

Depuis le début de la deuxième vague, la région n’a eu à retarder pratiquement aucune de ses activités. « Il y a peu de délestage ici à part quelques activités moins prioritaires si on a besoin d’hospitaliser des usagers positifs COVID-19 », précise Pascal Paradis, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Il cite en exemple le suivi des patients avec des maladies chroniques. Ceux dont l’état de santé est stable pourraient devoir attendre plus longtemps pour rencontrer une infirmière, dans l’éventualité où une infirmière sur deux serait réaffectée dans un autre secteur afin de répondre à des besoins liés à la COVID-19.

Délestage du printemps

On se souviendra que dans les premiers mois de la pandémie au printemps, la Côte-Nord, tout comme le reste du Québec, avait dû délester plusieurs de ses activités. « Les consignes, transmises par le MSSS, devaient être appliquées intégralement sans égard à la situation régionale », précise Pascal Paradis.

Les équipes ont alors été occupées à s’organiser pour faire face au contexte pandémique, notamment l’implantation de zones froides, tièdes et chaudes. On craignait des éclosions et une progression du virus.

Toutes les chirurgies non urgentes ont été mises sur pause et les consultations en présence toutes annulées ou presque. Autour des mois de mai et juin, une reprise progressive s’est amorcée.

Le porte-parole confirme qu’en début d’automne, la grande majorité des retards avaient été rattrapés dans les blocs opératoires des hôpitaux de Baie-Comeau et de Sept-Îles pour toutes les chirurgies importantes, comme les cas cancers ou de remplacements de prothèse de hanche.

Par contre, des retards subsistent pour des chirurgies non prioritaires. On peut penser à des vasectomies.

Situation « assez unique »

Même si la population ne doit surtout pas baisser la garde et continuer d’appliquer les mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus en raison de la vulnérabilité du réseau de la santé nord-côtier, il n’en reste pas moins que la situation régionale « est assez unique », concède le porte-parole.

Hormis le Nunavik et le Nord-du-Québec, c’est sur la Côte-Nord où l’on retrouve le moins de cas actifs, soit 15 en date de ce jeudi 14 janvier. Faut-il rappeler que du 10 au 12 janvier, aucun nouveau cas positif à la COVID-19 n’a été enregistré. Par contre, dans son bilan du jour, le CISSS rapporte cinq nouvelles personnes infectées dans la région, toutes en Haute-Côte-Nord.

L’isolement de la Côte-Nord, les mesures de prévention mises en place, le contrôle relatif des accès au territoire, l’efficacité des équipes de la santé publique dans les cas d’éclosions sont toutes autant d’explications au bilan enviable de la région à ce jour, mais la principale, insiste le CISSS, demeure le respect des consignes sanitaires par une majorité de Nord-Côtiers.