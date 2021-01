Les jeunes auront leur Virée Nordique

Sur une belle lancée en 2020, le triathlon nordique des jeunes de la Virée nordique ne pourra avoir lieu cette année, pour les raisons que l’on connaît.

Les écoles primaires et secondaires de la région de Charlevoix ainsi que celles de Tadoussac, Sacré-Coeur et Les Bergeronnes sont toutefois invitées à motiver les jeunes à bouger grâce au Défi scolaire de la Virée Nordique de Charlevoix.

Tous les professeurs peuvent inscrire leurs élèves d’ici le premier février afin de réaliser avec eux une activité de plein air hivernale (patin, ski de fond ou raquette).

L’activité devra être réalisée entre le 1er février et le 8 mars et un second formulaire devra être complété suite à l’activité afin de remporter l’un ou l’autre des prix offerts par la Virée nordique.

L’école la plus motivée recevra 5 sacs-à-dos à faire tirer parmi tous les élèves participants.

La classe la plus dynamique pourra profiter d’une animation d’une heure par le Camp le Manoir et tous les élèves se verront remettre une tuque.

Des mentions spéciales salueront les élèves les plus engagés dans chacune des classes. Ceux-ci recevront une tuque de la Virée nordique et un certificat officiel. Une invitation à l’Ultra-Trail Harricana du Canada pour la distance de leur choix leur sera aussi offerte.

Les élèves les plus engagés courront de plus la chance de gagner un séjour au camp écologique de Port-au-Saumon.

Un certificat d’honneur et la photo officielle seront remis à tous les gagnants et d’autres prix de participation pourraient être remis.

Un jury composé de différents représentants des partenaires et de la Virée Nordique de Charlevoix déterminera les gagnants des prix.

Le nombre, la qualité et l’originalité des sorties en plein air, le ratio d’élèves impliqués de même que les photos et textes soumis seront considérés dans les critères de sélection.

Les élèves récompensés seront de leur côté reconnus par leur enseignant au terme du défi selon les indications données par la Virée Nordique de Charlevoix.

Les enseignants et les écoles pourront s’inscrire ici.