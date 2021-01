Des baluchons pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés

Dans le cadre d’un projet de volontariat en collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, le groupe de brico-jasette de Ressources Parenfants a réalisé 40 baluchons de bienvenue qui seront remis aux nouvelles naissances de l’année 2021 du secteur ouest.

L’idée a émergé après une rencontre avec l’agente de projets du CJE HCN, Isabelle Tremblay, à l’hiver 2019 servant à démystifier le volontariat.

« Après sa visite, nous avons pensé à ce que nous pourrions mettre en branle pour aider notre communauté. On y a réfléchi un mois et l’idée des baluchons a fait surface », raconte Nancy Bouchard, intervenante communautaire chez Ressources Parenfants.

Les participants à l’activité brico-jasette de l’organisme desservant les familles du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord ont confectionné des tirelires, colliers de dentition et sacs magiques composant les baluchons de bienvenue.

Le matériel nécessaire à la confection ainsi que la promotion des baluchons font partie des dépenses remboursées par le programme de volontariat du CJE HCN.

Au total, une somme de 1 800 $ a été octroyée au projet et les participants pouvaient recevoir une compensation monétaire pour leur implication.

La réalisation des produits a débuté en mars 2019 et la distribution était prévue un an plus tard, soit en mars 2020.

« La pandémie de COVID-19 a retardé nos plans puisqu’il n’était plus possible d’organiser des rencontres. Nous avons toutefois poursuivi le projet et nous avons débuté la distribution des baluchons dans la semaine du 18 janvier 2021 », dévoile Mme Bouchard.

Pour le moment, les volontaires ont fabriqué 40 baluchons puisqu’environ 40 naissances sont enregistrées par année dans le secteur ouest du territoire.

Afin d’en recevoir un, les familles doivent s’inscrire auprès de Ressources Parenfants par courriel ou téléphone.

Ils seront distribués également lors des ateliers poupons de l’organisme. Seulement les naissances 2021 sont admissibles.

Christine Levasseur, résidente des Bergeronnes et jeune maman de 27 ans, a pris en charge la réalisation du projet avec l’aide de Thérèse Imbeault, participante, Nancy Bouchard et Florence Tremblay du CJE, qui a pris la relève d’Isabelle Tremblay.

« Je suis heureuse d’avoir mené à terme ce projet et j’espère que les baluchons seront appréciés par les parents et les nouveau-nés », commente-t-elle.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet, au nom de Ressources Parenfants », de conclure l’intervenante communautaire Nancy Bouchard.