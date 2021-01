Côte de la 1re Avenue: les options se multiplient

La phase 2 des travaux de réfection de la 1re Avenue font l’objet de discussions à la table des élus Forestvillois, particulièrement la reconfiguration de la côte dans le secteur du CLSC.

Ayant mandaté en 2020 la firme Tetra Tech pour évaluer trois options, voilà qu’un second mandat permettra aux experts d’étudier six options supplémentaires.

« Nous croyons qu’il est opportun d’évaluer tous les scénarios afin de prendre une décision éclairée, ajoute Micheline Anctil, d’autant plus que la firme devra préciser certaines données concernant les relevés et impacts environnementaux. »

Les possibilités sont multiples aux dires de l’élue.

« On pourrait reconfigurer la 1re Avenue en sens unique et descendre vers le quai via la 3e rue et remonter par la 1re Avenue, on pourrait élargir la côte sur le terrain de l’auberge, on a une allée piétonnière et cycliste, il faut voir comment on peut la positionner. On la fait en porte à faux du côté de la côte ou non? C’est tout ça qu’il faut évaluer. »

Voilà la raison pour laquelle les élus ont résolu de rehausser le mandat de la firme pour une somme de 8 890 $ plus taxes. Le montant du premier mandat représentait une somme similaire.