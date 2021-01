Un don généreux au CHSLD Pavillon Forestville

Un cœur pour l’Alzheimer, tel est le nom du projet lancé l’automne dernier par Sylvie Brochu.

Originaire de Forestville mais résidant à St-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années, madame Brochu a récemment fait don de 1 000$ au CHSLD Pavillon Forestville, avec la vente de cœurs diffuseurs d’odeurs en céramique créés de ses propres mains.

Retraitée depuis peu, madame Brochu s’est lancée dans un nouveau projet de poterie, une nouvelle passion. On peut dire qu’elle a joint l’agréable à la cause, puisque ses créations en vente au coût de 5 $, permettent d’amasser des fonds afin de soutenir les proches aidants, les familles et personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

« Ma mère Jeannine Beaulieu (conjointe de Raymond Brochu) est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Afin d’apprivoiser cette maladie qui a changé ma vie et celle de ma famille, j’ai décidé de m’impliquer et de créer ces cœurs diffuseurs d’odeurs. J’ai joint au cœur une petite pensée dédiée à ma mère pour ne jamais l’oublier », confie Sylvie Brochu, qui invite les gens sensibles à la cause à se procurer un cœur auprès des centres d’action bénévole (CAB) de la Côte-Nord.

Constatant l’engouement de son initiative, madame Brochu a contacté Julie Depeyre, directrice de la Société d’Alzheimer de la Côte-Nord, qui lui a donné un bon coup de main, ainsi que son père Raymond, son « meilleur vendeur ».

La somme de 1000 $ servira, en collaboration avec le Comité des bénévoles du Pavillon de Forestville, à la mise sur pied d’activités et l’achat de matériel psychomoteur.

« Durant mon projet, j’ai rencontré des gens côtoyant la maladie chaque jour. Des histoires tristes, mais aussi de belles histoires remplies d’humanisme qui donnent de l’espoir », conclut Sylvie Brochu.

La vente des cœurs se poursuit et vous pouvez vous en procurer dans les centres d’action bénévole (CAB) de la Côte-Nord :

· CAB de Forestville 418 587-4226;

· CAB de Baie-Comeau 418 294-1445;

· CAB de Port-Cartier 418-766-3202;

· CAB de Sept-Îles 418-444-2228;

· CAB de Havre-St-Pierre 418-538-1332.