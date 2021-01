Conrad Stéphane offre une vitrine aux artistes country de la Côte-Nord

Le Septilien Conrad Stéphane se retrouve à la barre de l’émission CS.Country. La première de la saison hivernale est diffusée ce vendredi 22 janvier, dès 19h, sur les ondes de NousTV Côte-Nord.

« Le but premier de l’émission c’est pour donner une vitrine aux artistes country de la région », a fait savoir l’animateur et aussi chanteur.

Conrad Stéphane avait commencé l’animation de ce rendez-vous musical en 2019, recevant alors deux artistes d’ailleurs, nul autre que Chantal Pary et Guylaine Tanguay, mais il avait dû reporter la suite en raison d’opérations au dos.

« Je fais ça pour m’amuser. J’apprends dans l’animation, c’est une nouvelle expérience », a fait savoir le Septilien de 50 ans, qui avait reçu un « oui » de la part de NousTV pour son projet de faire voir les artistes d’ici.

Pour la première de CS.Country, Conrad Stéphane reçoit Julie Farcy de Ragueneau. La vingtaine de minutes de l’émission est divisée en trois segments alors que l’animateur y va de deux entrevues de quatre minutes avec l’invitée, entrecoupées de prestation de l’artiste. L’émission se retrouvera sur les autres plate-formes de NousTV dès demain.

Le prochain enregistrement de CS.Country se fera le 4 février et sera diffusé quelques jours plus tard avec comme invité le duo Jean-Yves et Nadine.