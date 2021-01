Forum national de l’action climatique : une première édition à ne pas manquer

Du 25 au 29 janvier aura lieu le premier Forum national de l’action climatique. Organisé par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), cet événement aura pour but d’apporter des idées concrètes de développement durable aux différents acteurs de la région sous la forme de cinq rendez-vous virtuels.

Plus de 500 décideurs et professionnels sociaux économiques, municipaux, régionaux et gouvernementaux déjà engagés ou qui souhaitent s’engager se réuniront dans le cadre de ce forum.

Les rendez-vous virtuels d’une durée de deux heures et demie se dérouleront quotidiennement du 25 au 29 janvier à partir de 9 h. Les intervenants y proposeront des solutions de nature financière, légale et réglementaire pour passer à l’action et pour atteindre les objectifs climatiques du Québec.

Il s’agira du cas d’Environnement Côte-Nord qui présentera un projet d’implantation du chauffage à la biomasse forestière. Cette démarche offrira un diagnostic gratuit sur le potentiel des installations de chauffage des entreprises et des institutions situées sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières.

L’une des missions du Forum sera d’amener des pistes de solutions afin d’atteindre les objectifs du gouvernement du Québec dans le contexte du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Rappelons que le PEV 2030 est un projet d’électrification des transports et de lutte contre les changements climatiques.

D’autres conseils régionaux de l’environnement de la province présenteront aussi leurs projets mis en œuvre depuis 2017. Les secteurs concernent, entre autres, la mobilité durable, l’électrification des transports, les technologies propres, l’aménagement du territoire et l’adaptation aux changements climatiques, est-il écrit dans un communiqué d’Environnement Côte-Nord.

Les participants de la région se feront proposer plusieurs outils pour passer à l’action. Ce sera aussi l’occasion d’écouter des promoteurs de projets, des experts de haut niveau et des élu(es) municipaux, qui partageront leur conseil et leur expertise sous la forme de présentation et de table ronde.

Une programmation intéressante sera offerte aux participants avec des thèmes quotidiens précis, soit l’exploration des pistes d’actions du PEV 2030 (lundi 25 janvier), le virage de l’électrification et des technologies propres (26 janvier), la mobilité durable (27 janvier), les milieux naturels et les infrastructures vertes (28 janvier) et finalement les stratégies d’aménagement durable sur le territoire (29 janvier).