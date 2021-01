Participez au «Défi château de neige »

Les familles nord-côtières, qui désirent relever le défi de construire un château de neige, pourront participer au« Défi château de neige ».

Il n’y a aucune restriction sur l’âge ni sur la ville de résidence. Les participants doivent s’inscrire dans l’une des six catégories pour recevoir des prix. La catégorie «Famille et ami » concerne toute la population. Il est aussi possible aux écoles et aux services de garde de participer.

Une fois que votre château est fait, prenez-le en photo et inscrivez-vous ici