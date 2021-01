Motoneige : l’accès à la route TQ3 fermé à Pessamit

Le conseil de bande de la communauté innue de Pessamit a décidé de fermer l’accès à la route de motoneige Trans-Québec 3 (TQ3). Le chemin n’est plus accessible aux utilisateurs de véhicules motorisés sur le territoire de la communauté.

Cette annonce survient alors que la saison de motoneige bat son plein. Selon Jean-Noël Riverin, membre du Conseil des Innus de Pessamit, cette décision était prise depuis le mois de décembre 2020.

« On a fait l’annonce aux personnes concernées, soit l’Association des motoneigistes et le préfet de la MRC », explique M. Riverin.

Depuis quelque temps, les plaintes de la part des membres de la communauté devenaient de plus en plus nombreuses. « On a fermé parce qu’il y avait beaucoup d’irritants de la part des membres de la communauté face aux utilisateurs », soutient M. Riverin.

Selon ce dernier, les membres de la communauté se font régulièrement interpeller s’ils utilisent les sentiers de motoneige. « Les membres de l’Association des motoneigistes disent qu’ils payent un droit d’accès. »

D’ailleurs, il s’agit d’un des importants irritants. « Avant, plusieurs membres de la communauté empruntaient régulièrement ce tronçon-là. Maintenant, ils ne l’empruntent plus et ils ont arrêté leurs activités traditionnelles en lien avec la chasse », souligne-t-il.

De plus, la sécurité et la vitesse ne sont pas toujours respectées, estime le porte-parole dans ce dossier. « Les machines sont très puissantes aujourd’hui, on voit des utilisateurs de l’association rouler entre 90 et 110 km/h. » mentionne le conseiller en précisant que le bruit est également un problème pour les propriétaires de chalet des environs.

Des cas de conduite avec les facultés affaiblies et plusieurs sorties de routes ont également été observés, ce qui engendre « de graves problèmes de sécurité », ajoute-t-il.

Jean-Noël Riverin souligne qu’il « ne s’agit pas d’une question d’argent, on ne veut pas négocier avec l’Association ou la MRC. On ferme l’accès au chemin, tout simplement. On veut pouvoir circuler en toute liberté et en toute sécurité dans notre communauté », exprime-t-il.

Le préfet reste prudent

De son côté, Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan est prudent dans son approche. « On essaye de travailler avec les clubs de motoneige et la communauté innue de Pessamit », dit-il. Cette situation entre le club et la communauté date depuis quelques années, selon lui. « On essaie de trouver une solution pérenne », souligne-t-il.

D’après M. Furlong, le manque d’accès à la route TQ3 a comme conséquence l’incapacité des clubs à poursuivre l’entretien de cette route.

Il n’a pas été possible de rejoindre un représentant de l’AMMI afin d’obtenir la réaction de l’association