Un brise-glace en renfort au Saaremaa I entre Matane et la Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) mise sur l’entrée en scène d’un brise-glace et des modifications à son horaire pour maximiser le nombre de traversées offert par le Saaremaa I et améliorer sa prévisibilité pour ses clients, affectés par de multiples annulations de traversées depuis décembre.

Dès la fin de semaine prochaine, le Northern Ranger, un navire de Terre-Neuve-et-Labrador, sera affrété à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout pour servir d’escorte brise-glace au Saaremaa I jusqu’au retour du F.-A.-Gauthier, toujours prévu à la fin de février.

L’ancien traversier, qui possède la classe « brise-glace super A1 », faisait du transport de marchandises et de passagers jusqu’en 2019 et possède toujours les certifications requises.

Comme l’explique Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ, son rôle sera d’accompagner le Saaremaa I pour se frayer un chemin entre les glaces au besoin.

Selon le porte-parole, les conditions de glace ont évolué depuis quelques jours dans le secteur de Matane. La tempête de dimanche et le froid plus important que prévu ont fait leur œuvre et la formation de glace s’est amorcée.

Naviguer à la clarté

Par ailleurs, la STQ modifie une fois de plus l’horaire à la traverse Matane-Côte-Nord afin de maximiser le service, et ce, dès ce mardi 26 janvier.

Ainsi, une seule traversée quotidienne sera offerte et le dernier départ de la Côte-Nord sera devancé à 14 h 30 du dimanche au vendredi de façon à permettre aux capitaines de naviguer à la lumière du jour. Le samedi, le retour vers Matane demeure à 11 h.

« L’objectif est de finir nos traversées de retour avant le coucher du soleil. C’est plus facile de repérer la glace et de travailler dans des conditions de glace quand la visibilité est bonne », précise Alexandre Lavoie.

Les modifications à l’horaire prévoient trois allers-retours par semaine entre Matane et Baie-Comeau et quatre entre Matane et Godbout.

La STQ rappelle que le Saaremaa I en navigue pour une première saison hivernale entre la rive sud et la Côte-Nord.