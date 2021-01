Rentrée 2020-21: plus de jeunes à l’école

Pour une deuxième année consécutive, les données officielles de la clientèle au secteur jeunes font état d’une légère augmentation pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire, soit 29 élèves de plus que l’an dernier.

Selon Patricia Lavoie, agente aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, c’est la troisième fois seulement depuis la fusion de 1998 que l’organisation peut se réjouir d’une augmentation de son effectif. Ainsi, la clientèle se chiffre cette année à 4 310 élèves comparativement à un effectif scolaire de 4 281 personnes l’an dernier au secteur jeunes. Il s’agit donc d’une légère augmentation de 0,68 %, alors que les projections du printemps 2019 laissaient présager une augmentation globale de 37 élèves.

L’effectif demeure stable pour les écoles primaires de la Haute-Côte-Nord avec seulement deux élèves en moins que l’an passé. L’école St-Cœur-de-Marie de Colombier (+2 pour un total de 31), St-Luc de Forestville (+15 pour un total de 227), Dominique-Savio des Bergeronnes (+7 pour un total de 53) et St-Joseph de Tadoussac (+3 pour un total de 50) font partie des onze établissements d’enseignement primaire de la CSSE qui affichent une augmentation.

Secondaire

Après une diminution annuelle s’étant étendue sur quelques années, la clientèle globale au secondaire est en hausse pour une deuxième année consécutive et enregistre cette année une croissance de 35 élèves pour un total de 1 770 élèves, soit 2 % de plus que l’an dernier. La Polyvalente des Rivières de Forestville (+11 pour un total de 219 élèves) ainsi que le Pavillon Sacré-Cœur, qui accueille des élèves de première et deuxième secondaire et qui enregistre une clientèle de 33 élèves comparativement à 29 l’an dernier, font partie des établissements qui subissent une hausse de clientèle. Quant à la polyvalente des Berges, elle accueille 13 élèves de moins que l’an dernier pour un total de 235.