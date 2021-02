Réouverture des commerces et restaurants, mais pas des bars

C’est à 17h aujourd’hui, le mardi 2 février, que le premier ministre du Québec, François Legault, fera connaître les allègements en lien avec les mesures en place dans le contexte de la pandémie. Selon les informations qui circulent, la Côte-Nord passerait au « orange » avec cependant plus de contraintes.

Les restaurants devraient pouvoir rouvrir leurs portes, avec une limite de deux adultes et leurs enfants. Les bars resteront cependant fermés selon ce qui est avancé.

Les commerces et les centres commerciaux pourront reprendre du service tout comme les endroits de soins personnels et les salons de coiffure notamment.

« Dans les zones orange, il ne sera plus permis de se réunir à six personnes dans un lieu privé, ce qui était autorisé l’automne dernier. Plus question non plus de louer une salle pour se réunir », indique La Presse. Il n’y aurait pas de changements aux mesures en place pour les écoles.

Les détails pour les autres secteurs d’activités devraient être connus lors du point de presse de 17h.