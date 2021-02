Budget 2021 : statu quo pour les contribuables de Colombier

Les contribuables de Colombier bénéficient d’un gel de taxes cette année puisqu’aucune augmentation ni diminution n’est à l’ordre du jour. Le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 1 414 796 $ le 26 janvier en assemblée extraordinaire.

Comparativement à 2020, c’est une somme de 42 808 $ qui sera dépensée en plus au courant de l’année puisque les prévisions budgétaires atteignaient 1 372 588 $ l’an dernier. C’est l’administration générale qui nécessitera le plus d’investissement en 2021 pour un total de 445 924 $.

Les dépenses en transport s’élèveront à 319 460 $ tandis que l’aménagement, l’urbanisme et le développement solliciteront 271 707 $ dans les coffres de la municipalité. Un montant de 10 000 $ sera injecté de plus dans le développement économique cette année.

Du côté des revenus, les taxes rapporteront la plus grande partie avec 692 542 $. Les tenant lieu de taxes (école, péréquation et terres publiques) amèneront 424 587 $, le transport contribuera pour 239 627 $ et une somme de 30 000 $ sera versée en aides gouvernementales.

Taux de taxation

Les taux de taxation demeurent les mêmes que l’an dernier, soit 1,61 $ du 100 $ d’évaluation en ce qui concerne la taxe foncière générale. Les services d’eau potable et d’égouts coûteront respectivement 165 $ et 159 $ pour les résidences ainsi que 185 $ et 169 $ pour les commerces.

Quant au déneigement, un montant de 290 $ sera déboursé par les contribuables des chemins du Cap Colombier et de l’Anse-au-Sable.

Pour le paiement des matières résiduelles, les usagers du secteur résidentiel verseront 195.18 $ pour une résidence permanente, 130.12 $ pour un multilogement permanent et 106,46 $ pour une résidence saisonnière.

Le secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) paiera 12,60 $ du litre, le volume étant établi selon le nombre et la capacité des bacs par usager.

Investissements

En ce qui concerne les investissements de la municipalité de Colombier, une somme de 100 000 $ a été dévolue au budget du développement économique cette année.

Toutefois, les élus municipaux devront discuter des projets qui seront réalisés avec ce montant lors de la prochaine séance municipale.

Rappelons que le projet de prolongement du système des eaux usées est encore dans les plans de la municipalité dans le secteur Sainte-Thérèse.

Ce dernier est toutefois en attente au niveau du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation puisque des aides financières sont nécessaires à sa réalisation.