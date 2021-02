(Mise à jour) Panne du service Vidéotron à Sacré-Coeur et aux Escoumins

Les clients de Vidéotron résidant à Sacré-Coeur et aux Escoumins ont subi une panne de service depuis la fin d’après-midi le 4 février. Le réseau demeure instable depuis ce temps, après être revenu en fonction quelques minutes.

Les abonnés Helix n’ont plus accès à aucun service (téléphone, télévision et Internet) quant aux autres, seulement la téléphonie et l’Internet seraient touchés.

Cette situation est due à un bris d’équipement, selon le conseiller en relations publiques chez Vidéotron, Merick Séguin.

« Nos équipes sont sur le terrain et travaillent à pied d’œuvre afin de rétablir le service le plus rapidement possible », a-t-il mentionné au Journal Haute-Côte-Nord par courriel.