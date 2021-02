À 33 000 $ du Jardin Place des fondateurs

Après une année de planification et trois années de travail acharné, le Jardin Place des fondateurs de Sacré-Cœur sera concrétisé cet été. Pour ce faire, la Fabrique de Sacré-Cœur, promoteur du projet, compte sur sa campagne de financement qui se tient du 1er février au 31 mars pour amasser les fonds manquants, soit 33 000 $.

« Les motivations du projet sont fondées sur l’importance de redonner son sens au premier cimetière du village de Sacré-Cœur en honorant la mémoire des défunts qui y reposent et en valorisant le centre du village par l’aménagement de jardin propice aux rassemblements et aux échanges », rappelle le président de la Fabrique, Bastien Deschênes.

Un « Arbre de vie » a été créé spécialement pour donner un sens significatif à l’ensemble du projet et il sera intégré dans l’aménagement.

« Chacun des 1094 ancêtres est représenté dans cette sculpture constituée de 1094 petits morceaux de bois appelés tranches de vie », explique M. Deschênes.

Ces tranches de vie peuvent être acquises symboliquement par les personnes interpellées par le projet au coût de 150 $.

Au total, une somme de 160 000 $ devait être amassée par la Fabrique afin de concrétiser le projet, qui date de nombreuses années.

« Si nous recueillons plus que prévu, l’argent sera conservé pour l’entretien du Jardin au fil des ans », ajoute le président, précisant qu’un reçu de charité sera remis en échange des dons perçus.

La Municipalité de Sacré-Cœur a d’ailleurs confirmé sa participation à l’entretien de la nouvelle infrastructure pour les années futures.

Mobilisation

Comme mentionné par Bastien Deschênes, le projet du Jardin Place des fondateurs a d’abord été pensé par le défunt comité du patrimoine.

« Quand les monuments funéraires du vieux cimetière ont été rapatriés dans le nouveau cimetière, ça a laissé un champ abandonné. Alors, le comité du patrimoine a eu une réflexion sur comment redonner la place à chacun. Un plan a même été dessiné sur papier. »

En 2017, un comité formé de membres de la Fabrique et d’un bénévole s’est penché sur la question et a réalisé une mise à jour de ce qui avait été fait précédemment par le comité du patrimoine avec un plan d’architecte, notamment.

« On s’est adjoint la Société de développement de Sacré-Cœur afin de nous aider à trouver le moyen de concrétiser un projet comme celui-là », soutient M. Deschênes.

Un an plus tard, en 2018, les premiers travaux ont été accomplis et les deux années suivantes, ils se sont poursuivis grâce au travail bénévole de la communauté.

« Les citoyens ont été d’un grand appui et d’une grande aide pour la réalisation de notre projet, admet le président. 98 % des travaux ont été effectués bénévolement, sans quoi les coûts auraient été beaucoup plus élevés. »

À l’été 2021, on terminera l’aménagement du Jardin Place des fondateurs avec la fierté d’avoir réalisé un projet d’envergure en semant une graine à la fois.

« Il nous reste à installer l’Arbre de vie ainsi qu’à connecter l’eau et l’électricité, entre autres », dévoile Bastien Deschênes.

Une inauguration officielle sera organisée par la suite et elle offrira l’occasion de remercier tous les partenaires du projet.

Toute personne et/ou famille sont invitées à contacter Nathalie Murray par téléphone à 418-514-8438 ou courriel à jardinplacedesfondateurs@hotmail.com afin d’obtenir les consignes pour se procurer leur tranche de vie.