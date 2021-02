Vaccination pour les personnes de 80 ans et plus

Depuis mardi midi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les personnes de 80 ans et plus qui résident dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan et de Sept-Rivières à s’inscrire aux prochaines cliniques de vaccination contre la COVID-19.

Les liens pour accéder à Clic Santé et prendre rendez-vous sur le web sont disponibles sur le site Internet du CISSS de la Côte-Nord à l’adresse suivante : https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/. Il est aussi possible de s’inscrire par téléphone au 1 844 407-0967, fait valoir le CISSS dans un communiqué.

Comme un fort volume d’appels est possible, il est fortement recommandé de s’inscrire sur le web. La centrale de rendez-vous est ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 20 h ainsi que les samedis et dimanches de 8 h à 16 h.

Actuellement, le CISSS de la Côte-Nord octroie uniquement des rendez-vous pour une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Lieux de vaccination

En Haute-Côte-Nord, les cliniques de vaccination auront lieu à Forestville et aux Escoumins. Les résidents de toute la Haute-Côte-Nord sont invités à se rendre dans l’une de ces deux municipalités.

Dans la Manicouagan, c’est à Baie-Comeau, Franquelin, Godbout et Baie-Trinité que se tiendront les cliniques. Les résidents de Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau sont invités à prendre rendez-vous à Baie-Comeau.

Dans Sept-Rivières, la vaccination se fera à Gallix, Rivière-Pentecôte et Port-Cartier, pour l’instant. De nouvelles cliniques de vaccination seront organisées à Sept-Îles prochainement.