Lancement d’une entreprise en formule revampée

Le CFP de l’Estuaire se démarque une fois de plus en déployant la toute nouvelle formule de la formation Lancement d’une entreprise, s’adressant à des personnes ayant des projets d’affaires. Entrées périodiques, de jour ou de soir, en présentiel à Forestville ou à distance, tout est possible pour s’adapter à chacun.

« L’offre est vraiment adaptable pour les candidats, c’est-à-dire qu’ils peuvent suivre les cours le jour ou le soir et ils peuvent suivre les cours en présence, à distance ou même en formule hybride. Nous sommes le seul CFP qui l’offre sur la Côte-Nord et cette formule permet d’accueillir des candidats de partout dans la région et même d’ailleurs », soutient l’agente aux communications au Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Menant à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), la formation a été remaniée et bonifiée de nouveaux contenus pédagogiques.

« Le cours se donne depuis plusieurs années au CFP, mais cette année, nous avons de nouveaux outils comme le modèle d’affaires et la proposition de valeur, qui peut aussi être divisée en profils clients », explique Véronique Côté, enseignante-coach.

Plus spécifiquement, la formation est d’une durée de 330 heures. De ce nombre, 270 heures sont consacrées à l’acquisition de compétences liées directement à la maîtrise des tâches en entrepreneuriat et 60 heures, à l’acquisition de compétences générales liées à des activités de travail ou de vie professionnelle.

« Au total, les élèves passent 110 heures en classe avec moi et les autres heures doivent être réalisées de leur côté », ajoute Mme Côté.

En plus de recevoir des informations pertinentes pour se lancer en affaires, les étudiants ont la chance de recevoir des conseils personnalisés de leur enseignante.

« Je fais des rencontres de groupe où on voit la matière principale. Par la suite, j’organise des tête-à-tête avec mes élèves pour les accompagner de façon plus personnelle », dévoile l’enseignante-coach.

L’adaptation à la pandémie actuelle sera également abordée. Pour certains entrepreneurs, la crise sanitaire a apporté de nouvelles opportunités ou des modifications aux modèles d’affaires habituels, il est donc important pour le CFP de l’Estuaire de partager sur les boutiques en ligne et le télétravail, par exemple.

Véronique Côté s’est tournée vers l’enseignement en 2019. Elle a complété une formation à l’École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires et en gestion des ressources humaines.

Elle en est maintenant à terminer sa formation en enseignement. « Je me suis assurée de bien maîtriser les éléments de la formation afin d’offrir le meilleur enseignement possible à mes étudiants », assure-t-elle.

Pour s’inscrire, les intéressés doivent communiquer avec Brigitte Bouchard au 418-587-4735, poste 6306. La prochaine date d’entrée est fixée au 17 février. Cette cohorte terminera la formation le 16 avril (jour) et à la fin mai (soir).