Entrée en vigueur des consignes du palier orange dans les installations du CISSS Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord informe la population que les consignes pour le palier orange sont en vigueur quant aux visites dans ses installations, et ce, depuis le 8 février.

Pour les centres hospitaliers, il sera permis à un proche aidant à la fois d’être présent pour un maximum de deux par jour. Il est obligatoire d’identifier un maximum de trois proches aidants différents pouvant se relayer.

Dans les CHSLD et autres milieux de vie, il sera possible, dans les chambres, d’avoir un proche aidant connu et identifié du milieu de vie à la fois pour un maximum de deux proches aidants connus et identifiés par jour. Il ne sera pas permis de rester dans les espaces communs, sauf pour circuler vers la chambre ou accompagner le résident/usager pour une marche dans un corridor en respectant la distanciation physique de 2 mètres en tout temps avec les autres résidents et en respectant les directives en vigueur. Finalement, sur le terrain du milieu de vie, un maximum de deux proches aidants par jour sera autorisé.

Rappelons que les proches aidants devront respecter les mesures sanitaires de manière rigoureuse, dont une distance de 2 mètres entre les personnes, laver ses mains régulièrement, porter un masque médical pour tous les visiteurs de plus de deux ans à l’intérieur et à l’extérieur, et réduire au maximum leur contact dans leur quotidien.

Le CISSS Côte-Nord rappelle que toute personne qui arrive sur la Côte-Nord doit respecter un isolement de 7 jours et éviter les interactions sociales pendant 14 jours. Il est possible d’appeler sans frais au 1 877 644-4545 en cas d’apparition de symptômes de la COVID-19.

Pour plus d’information sur les particularités selon le secteur (clinique externe, urgence, etc.) : https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/visite_proche_aidant_CH.pdf

Pour plus d’information sur les mesures en CHSLD : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev2_tableau-a.pdf