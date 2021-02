Côte-Nord et Saguenay : la fusion des centres Desjardins Entreprises est écartée

L’éventuelle fusion des centres Desjardins Entreprises- Côte-Nord et Desjardins Entreprises – Saguenay ne fait plus partie des plans. Leurs comités de coordination viennent d’écarter l’idée, car « à ce moment-ci, toutes les conditions gagnantes pour faire de ce projet un succès ne sont pas réunies ».

Dans un communiqué, Christophe Rolland, directeur général de la caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord à Forestville et président du comité nord-côtier, confirme l’arrêt des travaux de réflexion lancés un peu avant les fêtes.

Amplement dénoncé par les élus de la Côte-Nord, le projet, faut-il le rappeler, visait le regroupement des deux centres Desjardins Entreprises au bénéfice, disait-on, des entreprises et des entrepreneurs des deux régions voisines.

Or, du côté de l’Assemblée des préfets de la Côte-Nord, on ne l’entendait pas ainsi. Son porte-parole Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie, avait décrié l’idée d’une fusion qui, selon lui, aurait eu comme résultat à carrément donner la Côte-Nord au Saguenay et à en faire une sous-région. Il anticipait une perte du pouvoir décisionnel de 80 % en se basant sur la taille des deux centres.

Le centre Desjardins Entreprises – Côte-Nord assure qu’il poursuivra sa mission première en région, soit celle d’accompagner les entreprises en « services financiers à la hauteur de leurs attentes ».