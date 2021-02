COVID-19 : la campagne de vaccination se déroule positivement sur la Côte-Nord

La semaine de la relâche qui s’amorce aurait pu être le sujet prioritaire du point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord du vendredi 26 février, mais c’est surtout le portrait de la vaccination qui a été au cœur des interventions.

Le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, s’est dit « très très satisfait du déroulement de la campagne de vaccination jusqu’à maintenant ».

En date du 25 février, ce sont 17 565 vaccins qui ont été administrés sur la Côte-Nord. Le taux de réponses positives dans les CHSLD se chiffre à 95 % et à 90 % pour les résidences de soins privées ou ressources intermédiaires. Au niveau des travailleurs du milieu de la santé, près de 2 700 membres du personnel du CISSS ont eu le vaccin. Le CISSS y va en fonction des secteurs à risque, a précisé M. Lévesque.

Cliniques à venir

Les prochaines cliniques sont prévues à partir de la semaine du 8 mars à Baie-Comeau et de celle du 15 mars à Sept-Îles. La prise de rendez-vous pour les personnes ciblées commencera possiblement au début de la semaine prochaine, mais la date n’est pas arrêtée encore. Chose certaine, il sera possible de réserver sa place en ligne ou par téléphone (1 877 644-4545) pour ceux et celles qui ne seraient pas en mesure de le faire par Internet.