Incendie dans un garage mécanique à Pessamit

Un incendie dans un garage mécanique de Pessamit est actuellement maîtrisé. Le site demeure toutefois sous surveillance du Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) et du service d’incendie de Pessamit.

Un incendie s’est déclaré dans la matinée du 28 février dans un garage mécanique à Pessamit. « Une trentaine de résidents ont été évacués. De plus, une recommandation de ne pas sortir a été émise », explique Daniel Messier, conseiller en communication et porte-parole régional de la CCEQ pour la Côte-Nord.

« Le feu s’est éteint, mais a repris la nuit dernière, avec un panache de fumée noire qui était présent. Heureusement la fumée s’est dirigée vers une zone non habitée de Pessamit », précise le conseiller régional de la Côte-Nord du CCEQ.

Des digues de protection en terre ont été aménagées autour du garage. « En plus des hydrocarbures, il y a aussi des pneus à l’intérieur et à l’extérieur. L’eau d’extinction peut à ce moment-là se contaminer. C’est pour ça qu’on la retient et que, éventuellement, on pourra la pomper et la traiter », souligne le porte-parole.

« Nous, on est là pour s’assurer que toutes les mesures sont prises pour la sécurité de la population et la protection de l’environnement », conclut M. Messier.