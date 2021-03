Soutien aux organismes en temps de pandémie: le député Ouellet a fait sa part

C’est une somme de plus de 235 000$ en subvention aux organismes de la région qu’a remise le député de René-Lévesque Martin Ouellet, dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole 2020-2021.

Depuis le début de la pandémie, le ministère de l’Éducation a mis en place cette mesure exceptionnelle pour les députés afin qu’ils puissent soutenir les organismes locaux de leur communauté.

Martin Ouellet ne s’est pas fait prier pour distribuer là où les besoins étaient très criants. « Nous devions cibler rapidement les besoins urgents devenus plus importants avec la situation sur la Côte-Nord, explique-t-il. C’est d’ailleurs la bonification de l’enveloppe qui nous a permis, dans la dernière année, d’aider les organismes travaillant directement avec la population autant en Haute-Côte-Nord que dans la Manicouagan. »

Ce sont 40 166$ qui ont été distribués aux organismes touchants l’éducation, le sport et les loisirs. En santé et services sociaux, un montant de 108 400$ a été accordé dans la dernière année pour pallier les besoins, tandis qu’une somme de 12 000$ a permis d’aider les organismes en culture et en environnement. Finalement, 54 836$ ont été acheminés vers d’autres organismes de type communautaire de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

L’aide alimentaire a aussi été rapidement ciblée dès le début de la crise et lors du deuxième confinement. « Mon équipe et moi sommes entrés en contact avec les organismes qui proposent un service de comptoir alimentaire, de popotes roulantes ou encore des services de dépannage alimentaire pour se rendre vers les familles et les gens les plus touchés. Ceux-ci ont travaillé fort pour répondre aux nouvelles demandes, surtout au printemps dernier », explique le député. Ces organismes ont reçu un total de 20 000$.

Le député de René-Lévesque n’a pas manqué de saluer l’implication des organismes afin de supporter leur communauté. « J’ai pu constater tous les efforts qui ont été déployés afin de venir en aide à notre communauté et j’espère, avec mon aide, avoir contribué à favoriser leurs actions déjà mises en place », a-t-il conclu.