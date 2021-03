Le Festif! à l’école s’arrêtera en Haute-Côte-Nord

Le volet scolaire du Festif! passe à une autre étape. Vingt-huit écoles réparties dans six régions du Québec recevront l’un des huit artistes au programme.

Outre Charlevoix, les régions de Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-St-Jean, de la Gaspésie, de la Montérégie et des Laurentides accueilleront la tournée.

Vincent Vallières, Sarahmée, Alaclair Ensemble, Émile Bilodeau, Clay and Friends, Saratoga, Sara Dufour et Kid Kouna visiteront les établissements scolaires pour y offrir des ateliers d’écriture et de courtes prestations.

Chaque artiste s’est vu attribuer une région, mais Émile Bilodeau en fera deux puisqu’il sera dans deux écoles de Charlevoix et trois de la Côte-Nord.

« Nous sommes très contents d’annoncer cette expansion, commente le directeur général et artistique du Festif!, Clément Turgeon. Notre but est de garder notre rayonnement un peu partout au Québec. Nous avons engagé une personne de plus sur le terrain et elle se déplacera de ville en ville. Nous aimerions faire le Festif! à l’école de façon récurrente, mais cela dépendra des partenaires financiers. Nous avons reçu une subvention il y a un an et demi, ce qui nous permet d’aller de l’avant. »

L’équipe du Festif! a dû travailler fort pour présenter un projet acceptable aux yeux de la Santé publique du Québec. Le projet initial a été modifié pour respecter le principe de bulles classes.

Clément Turgeon considère que la culture est plus que jamais essentielle.

« Il est très important pour nous d’en offrir aux jeunes, le tout dans un contexte sécuritaire et adapté à la situation actuelle. Cela a pris plusieurs semaines avant que notre plan soit accepté par la santé publique, mais cela a valu la peine. »

L’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau sera en avril à l’école St-Joseph de Tadoussac, à la polyvalente des Rivières de Forestville et à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes.

Le Festif! à l’école s’est associé à cinq festivals tenus dans les régions visitées, dont le Festival de la Chanson de Tadoussac et le Festival en Chanson de Petite-Vallée en Gaspésie.

Vingt guitares acoustiques seront aussi remises aux écoles, résultat d’un partenariat avec SFM et les Instruments Alvarez.