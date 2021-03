Coupes d’arbres illégales à Forestville : 5 000 $ en récompense pour trouver les coupables

La Ville de Forestville passe à un autre niveau dans le dossier des coupes d’arbres illégales qui ont été découvertes en juin 2020 près de la source d’eau potable et du lac Forest. Puisque personne n’a encore été accusé des méfaits, elle offre deux récompenses de 2 500 $ afin de mettre la main sur les coupables.

« La Ville offre à la personne qui est en mesure d’identifier le ou les auteurs des coupes d’arbres illégales effectuées près du lac Forest, adjacente à la prolongation de la 2e rue, et à proximité de la source d’eau potable, adjacente à 9e rue, une récompense de 2 500 $ (pour chaque coupe d’arbres) dans la mesure où l’information communiquée permet d’identifier formellement le ou les auteurs du méfait pour conduire à une condamnation pénale ou civile », a divulgué la mairesse Micheline Anctil, le 9 mars.

Selon le conseil municipal, « il est d’intérêt public d’identifier les auteurs de ces méfaits qui ont occasionné d’importants préjudices à la Ville, notamment afin de pouvoir être en mesure d’intenter le recours judiciaire qui s’impose pour obtenir réparation ».

L’offre de ces récompenses ne signifie pas la fin de l’enquête policière, selon la mairesse, mais plutôt une façon « de faire avancer l’identification du ou des auteurs de ces coupes d’arbres illégales sur les terrains municipaux ».

Rappelons que les coupes d’arbres qui se sont réalisés de façon illégale engendrent des travaux de récupération du bois, de surveillance, de reboisement et autres qui sont estimés 42 236 $ taxes incluses présentement.

Les personnes qui ont de l’information pouvant mener à l’identification des coupables sont priées de communiquer avec le directeur général de la Ville de Forestville, Monsieur Richard Duguay, au 418-587-2285, poste 1106. L’identité des personnes et la confidentialité des informations fournies des personnes seront protégées.

Un autre décrochage

Au cours de la fin de semaine du 6 et 7 mars, un autre décrochage mineur est survenu près de la source d’eau potable. C’est pourquoi un avis d’ébullition préventif est présentement en cours depuis le 7 mars.

« C’est au même endroit qu’à l’automne dernier. On est encore à l’étude et à la surveillance de ces mouvements de sols pour mieux déterminer qu’est-ce qui se passe et ce qu’on va envisager pour l’avenir », indique Mme Anctil.