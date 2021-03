Tadoussac accueille des slameurs

Tadoussac était l’hôte de la deuxième rencontre internationale de développement en art oratoire du 1er au 5 mars à l’Auberge de jeunesse. De façon virtuelle et présentielle pour certains, plusieurs ateliers ont réuni des slameurs d’expérience et novices afin de perfectionner leur potentiel.

La participation de l’artiste française LEM a permis d’offrir des formations intéressantes pour les participants Emmanuel Trotobas, Marie-Andrée Fortin et Jeff Morissette, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que Réal Junior Leblanc de Sept-Îles, et Lyvia Dallaire, de Tadoussac. Ils ont entre autres planché sur les textes et la présence scénique.

Les vétérans François Drolet et Diane Bourget étaient aussi de la partie et ont également performé le 5 mars, de 14 h à 17h, en présentant des œuvres élaborées au cours des derniers jours.

L’activité baptisée Slam, de la plume au bec est soutenue par le Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2020-2021 du ministère de la Justice.

« On devait être tous réunis à l’Auberge de jeunesse de Tadoussac pour les ateliers et le dévoilement des slams, mais la pandémie a changé les plans. On a donc utilisé le virtuel pour pouvoir tenir notre activité quand même », explique Richard Charron, président de l’organisme Slam Québec-France, organisateur de l’événement.

Près d’une trentaine de slameurs originaires du Québec et de la France ont donc montré leur savoir-faire par l’intermédiaire de la page Facebook Slam Québec-France. L’événement peut toujours être visionné, pour les intéressés.

L’auteur David Goudreault et la poétesse, comédienne et chanteuse de Pessamit, Nathasha Canapé Fontaine, y offrent une performance au plaisir des participants.

« Tadoussac pourrait accueillir le prochain concours national de slam à l’automne», divulgue Richard Charron, en entrevue avec le Journal Haute-Côte-Nord.

Rappelons que LEM (Mélanie Bué) a remporté la 6e édition du concours national Slam Québec-France en novembre 2020. En plus d’écrire des textes touchants, elle est une adepte de la rime parfaite.

L’artiste habite au Québec depuis 2014 et elle est déménagée à Sherbrooke en août dernier.