(VIDÉO) Manifestation contre les mesures pandémiques à Forestville

Une quinzaine de personnes ont manifesté dans les rues de Forestville le 14 mars afin de dénoncer les mesures pandémiques imposées par le gouvernement du Québec.

« On doit abolir le port du masque autant chez les jeunes que les adultes et surtout retrouver nos droits et libertés qui nous ont été enlevés sans aucune justification à part celle du gouvernement et non celle du peuple », affirmait l’invitation à la manifestation lancée sur Facebook.

Les manifestants ont débuté leur parcours à l’église St-Luc et se sont rendus sur la route 138. « On ne veut pas bloquer la route, mais on veut ralentir la circulation pour qu’on entende notre message », s’est exclamé Yannick Bouchard, un des organisateurs de l’événement.

La Sûreté du Québec avait été avisée de l’organisation de cette manifestation et était présente sur les lieux.

« On doit s’unir ensemble partout dans nos régions pour montrer notre mécontentement envers les règles sans fondement de notre gouvernement », a soutenu Éric Tremblay, coorganisateur.