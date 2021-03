Panne électrique dans l’est de la Haute-Côte-Nord

Le secteur est de la Haute-Côte-Nord est présentement touché par une panne d’électricité, et ce, depuis 15 h cet après-midi du 16 mars.

Selon le Service Info-pannes d’Hydro-Québec, un bris d’équipement serait à l’origine de cette perte électrique. Le rétablissement est prévu pour 15 h 45.

À Longue-Rive, 633 clients sont touchés, à Portneuf-sur-Mer, on fait état de 452 résidences sans électricité, à Forestville, 943 clients au cœur de la municipalité et 941 autres en forêt sont ciblés par la panne. Finalement, à Colombier, 477 domiciles n’ont plus d’électricité.

Au total, ce sont donc 3446 clients d’Hydro-Québec qui sont affectés.