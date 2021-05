GNL Québec réitère sa volonté de poursuivre le dialogue avec les Innus

Après avoir pris acte de l’avis émis par les conseils de bande des communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit le 12 mai, GNL Québec réitère sa volonté de poursuivre le dialogue.

L’organisation accueille respectueusement, mais avec surprise, ce revirement politique qui n’est pas le reflet des discussions des derniers mois, selon le communiqué de presse envoyé aux médias.

« Dès les premières phases du projet, GNL Québec a privilégié une approche de collaboration basée sur l’ouverture et la transparence. Nous sommes d’ailleurs reconnaissants que les conseils de bande l’aient reconnue et entendons continuer en ce sens », peut-on lire.

Quant au président de GNL Québec, Tony Le Verger, il affirme que les préoccupations émises par les conseils de bande font écho aux demandes de précisions du gouvernement du Québec sur lesquelles l’entreprise travaille depuis la publication du rapport du BAPE.

« Nous poursuivons également les travaux afin de répondre aux questions soulevées par ces trois communautés et sommes persuadés de parvenir à démontrer que ce projet fournira le gaz naturel liquéfié ayant la plus faible empreinte carbone au monde et qu’il contribuera de façon importante à la transition énergétique », conclut-il.