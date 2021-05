La zone jaune redevient à portée de main de la Côte-Nord

Le Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique, et Claude Lévesque, président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, ont fait une mise à jour de la situation pandémique en fin d’avant-midi jeudi.

Le retour de la Côte-Nord en jaune zone n’est plus qu’une question de jours, compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique de la région, mais aussi de la plupart des régions limitrophes.

Le directeur de santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, a été clair à ce sujet lors d’un point de presse tenu en fin d’avant-midi jeudi.

Les discussions concernant le passage de l’orange vers le jaune sont en cours depuis la fin de semaine dernière. « Le processus est amorcé. Patientez, c’est une question de quelques jours », a assuré le médecin, tout en soulignant que l’annonce sera faite le moment venu par « les autorités compétentes ».

Il faut dire que la vaccination va très bien, ce qui entre en ligne de compte au chapitre des couleurs des paliers d’alerte. Actuellement, les gens âgés de 25 ans et plus peuvent se faire vacciner et dès vendredi, ce sera au tour des 18 ans et plus.

Le président-directeur général par intérim du CISSS, Claude Lévesque, a une fois de plus invité tous les Nord-Côtiers à faire leur part en embarquant « dans le train de la vaccination ».

Plus de 13 600 rendez-vous pour recevoir le vaccin ont été pris dans la dernière semaine et 5 200 premières doses seront administrées. De plus, d’ici dimanche, toutes les deuxièmes doses auront été injectées aux gens de 18 ans et plus en milieu éloigné, comme la Minganie.

Une bataille gagnée

Le revirement de situation de la dernière semaine prouve que la région a gagné une bataille, n’a pas manqué de souligner le Dr Fachehoun, en notant que la proportion de cas positifs a diminué de 50 %.

Depuis le début de la troisième vague, 202 personnes ont été infectées, dont près de 70 % âgées de moins de 50 ans. À ce jour, 63 % des 18 ans et plus et 38 % des 18 à 49 ans ont reçu une première dose de vaccin. Sur les quelque 90 000 habitants de la Côte-Nord, 51 % d’entre eux ont reçu une première dose et 12,5 % une deuxième dose.

Le médecin espère lui aussi que la vaccination va s’accélérer dans les prochains jours, entre autres pour garder les écoles ouvertes. Il a rappelé l’importante survenue en avril dans un milieu scolaire, en l’occurrence l’école Bois-du-Nord à Baie-Comeau, qui a entraîné une trentaine de cas positifs, en plus des cas secondaires dans les familles.

Couvre-feu et grève

Par ailleurs, invité à réagir aux constats d’infraction pour le non-respect du couvre-feu distribués mercredi soir aux grévistes d’ArcelorMittal, présents sur les lignes de piquetage à Port-Cartier et à Fermont, le directeur de santé publique a confirmé leur légitimité pour le moment. « Les règles du couvre-feu, malheureusement, s’imposent à tous », a-t-il répondu.

Des exceptions sont bien prévues au décret ministériel régissant le couvre-feu, mais elles sont propices à de l’interprétation et la santé publique de la Côte-Nord tente actuellement de mieux comprendre leur portée. Les dirigeants syndicaux en ont été informés et un suivi est attendu dans les prochaines heures.

Enfin, aux étudiants des cégeps et des universités qui s’apprêtent à revenir passer l’été à la maison, le Dr Fachehoun les invite à se faire vacciner avant d’arriver dans leur région d’origine. Le même conseil prévaut pour les employés provenant de l’extérieur qui viennent travailler dans l’industrie touristique de la Côte-Nord, qui sont particulièrement nombreux en Minganie et en Basse-Côte-Nord.