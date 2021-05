La passion pour la randonnée et les sentiers pédestres, Julien Picherit et Bénédicte Filippi la transposent depuis une semaine sur leur site de références, Les Sentiers de la Côte. Une façon pour eux de partager ce qu’ils explorent et d’outiller ceux et celles qui voudront emprunter les parcours.

C’est aussi pour eux une façon de réunir leurs passe-temps, l’écriture et la photo pour Bénédicte, et la cartographie et le design pour Julien. « On traînait ce projet depuis longtemps. C’est un outil de références conviviales et accessibles, où les gens peuvent connaître les limites ». Ils considèrent leur site comme un outil complémentaire aux autres plateformes.

Le couple a choisi des sentiers qu’ils connaissaient bien pour lancer Les Sentiers de la Côte-Nord. Il y en a une quarantaine pour le moment, des quatre coins de la région.

Julien et Bénédicte sont d’ailleurs heureux de la réponse des gens jusqu’à maintenant. Ils ne pensaient pas que les Internautes s’appropriaient autant leur outil de référence. « Les mercis font plaisir à entendre ».

Cet engouement fou pour le plein air, surtout avec la pandémie, vient cependant avec une certaine préoccupation. Les deux adeptes souhaitent que les utilisateurs des sentiers les empruntent dans le respect, que ça reste intact.

« La plus grande valeur de la Côte-Nord, ce sont nos paysages. On veut qu’elle brille et dans l’intégrité du respect des sites ».

À l’image d’une citation du célèbre Jacques-Yves Cousteau : « On aime ce qui nous a émerveillés, et on protège ce que l’on aime. »