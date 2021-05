Le Bloc veut attirer les jeunes diplômés en région

La députée Marilène Gill estime que les jeunes seront peut-être plus intéressés à s’établir en région s’ils ont droit à un crédit d’impôt fédéral pour le faire.

Le Bloc québécois et la députée de Manicouagan, Marilène Gill, ont déposé la semaine dernière un projet de loi visant à inciter les jeunes diplômés à occuper un poste dans leur domaine en région éloignée.

Avec cette proposition, le Bloc vise à accorder un crédit d’impôt jusqu’à concurrence de 3 000 $ aux nouveaux diplômés. Ce montant visant à inciter les gens à revenir en région sera favorable autant aux diplômés qu’aux entreprises que trouveront une certaine main-d’œuvre manquante, selon Marilène Gill. « On espère faire une pierre deux coups » appuie-t-elle.

Le crédit d’impôt sera donné sur une durée de deux ans, à condition que le bénéficiaire obtienne un emploi relié à son domaine d’études en région éloignée. « Ce n’est pas comme un salaire, mais ça va aider les jeunes diplômés à réduire leur dette scolaire et à s’installer confortablement en région », explique la députée du Bloc.

Après avoir vu une augmentation de 25 000 jeunes étudiants en route vers une région en 2016 lors de la mise en place d’un crédit d’impôt provincial similaire, le Bloc québécois espère observer le même engouement pour la campagne fédérale. « On espère que les jeunes vont s’installer en région ça c’est sûr. Mais en général, on espère vraiment en voir arriver plus que d’en voir partir! », continue Mme Gill.

Ce n’est pas la première fois que le Bloc dépose un tel projet de loi. Le scénario s’était déjà produit en 2008 et 2011. « Québec le fait depuis 2003 (les crédits d’impôts). Il est grand temps que le fédéral donne du sien et aille de l’avant avec notre projet de loi », conclut la députée de Manicouagan