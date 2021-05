Accident au pont de la rivière des Rapides : deux cyclistes blessés sérieusement

Une collision entre une camionnette et deux cyclistes a eu lieu ce matin (15 mai) peu après 9h sur la route 138 ouest, sur le pont de la rivière des Rapides, à Sept-Îles.

Les deux cyclistes âgés dans la soixantaine ont subi des blessures importantes, a fait savoir le Sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec. « Aux premières nouvelles, on ne craindrait pas pour leur vie ». Le conducteur du véhicule, âgé dans la trentaine, n’a pas été blessé.

La circulation automobile dans le secteur sera fermée pour quelques heures dans les deux directions, a indiqué M. Bibeau. Un policier de la SQ est dépêché sur les lieux pour analyser la scène et tenter de comprendre la cause de l’accident. Dès que ce sera possible, la circulation se fera en alternance.

Photo Facebook