Martin Ouellet veut plus de fonctionnaires en région, et rapidement

Lors de la dernière campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, avait promis de déplacer 5 000 emplois de la fonction publique en région sur une période de 10 ans. Selon le Parti québécois, il faudra plus de 30 ans au rythme actuel pour atteindre cet objectif.

« On a obtenu les chiffres, et seulement 476 postes ont été déplacés en trois ans. De ce nombre, seulement 20 se trouvent sur la Côte-Nord. C’est très loin d’être suffisant », de lancer le député de René-Lévesque, Martin Ouellet. « On veut une véritable décentralisation, avec des gens qui prennent des décisions, pas seulement des ouvriers », a-t-il ajouté.

« La Côte-Nord ne peut pas se permettre d’attendre encore 20 ans, surtout avec le déclin démographique qui frappe et les nombreuses pertes d’emploi. Il faut rapidement renverser le déclin démographique, la région se vide », d’enchaîner le leader parlementaire du PQ.

M. Ouellet signale qu’à ses yeux, le gouvernement de la CAQ n’a pas encore fait la preuve qu’il désirait vraiment une décentralisation.

On le voit durant la pandémie, pas mal tout l’appareil tourne autour du bureau du premier ministre. Martin Ouellet

Le député péquiste estime aussi qu’un fonctionnaire établi en région aura un meilleur portrait de la situation. Il sera plus à même de comprendre les réalités régionales, qui ont souvent peu à voir avec ce qui se passe dans les grands centres.

« Ici, dans la rue ou au dépanneur, tout le monde parle actuellement de la fermeture de l’usine (de papier journal de Résolu). Si t’es fonctionnaire et que t’es sur le terrain, tu seras sûrement plus sensible à ce que t’entends que si t’es dans le bunker à Québec, sur l’asphalte », a-t-il imagé.

« Comment se fait-il qu’on doive présentement se battre avec le ministère de l’Économie pour relancer l’usine de biocarburant de Port-Cartier? », a poursuivi M. Ouellet pour faire valoir le manque de sensibilité régionale dans les officines gouvernementales.

Martin Ouellet ne croit plus non plus que les syndicats rechigneront lorsqu’une véritable décentralisation pointera à l’horizon.

« Je comprendrais les syndicats d’être réfractaires si c’était imposé, mais tout se planifie, tout se négocie. Je n’ai pas entendu les syndicats être contre une décentralisation. Et il y a peut-être des fonctionnaires qui sont prêts à quitter le bunker ou les tours à Montréal pour se retrouver en région », a-t-il conclu.