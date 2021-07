Jeux du Québec : Laval tiendra finalement sa finale en 2022

La jeunesse sportive retrouvera les Jeux du Québec deux fois plutôt qu’une en 2022.

La 54e Finale, celle d’hiver, soulignant les 50 ans du programme, aura lieu du 4 au 12 mars prochain à Rivière-du-Loup, événement qui avait été reporté d’un an en raison de la pandémie.

L’autre rendez-vous de la prochaine année sera à Laval, qui pourra « enfin » tenir son grand rassemblement de la jeunesse. C’est à l’été 2020 que ce milieu devait tenir l’événement, repoussé une première fois.

Le comité et Sports Québec ont annoncé aujourd’hui (15 juillet) que la 55e Finale aura finalement lieu du 22 au 30 juillet 2022. Laval pourra ainsi offrir un legs à sa communauté.

La tenue de cette finale à l’été 2021 aurait été impossible dans le contexte en raison notamment du transport des athlètes, de l’hébergement et de l’aménagement des cafétérias.

« On est heureux de finalement pouvoir vivre cette finale et voir le résultats des énormes efforts du comité qui a dû faire face à des obstacles incroyables », a mentionné le directeur adjoint de Loisir et Sport Côte-Nord et agent de développement, responsable du volet Jeux du Québec pour la région.