La Côte-Nord reçoit 53 600$ pour ses enfants malades

Opération Enfant Soleil versera 53 600$ dans trois hôpitaux nord-côtiers. Le financement servira à la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux.

L’argent permettra de soigner les enfants plus près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés.

« Lorsque les enfants peuvent rester ici, en région, cela permet à leurs proches de rester près d’eux pendant les soins. Opération Enfant Soleil nous permet de faire l’acquisition d’équipements qui, normalement, ne seraient pas attribués à des petits centres comme le nôtre », témoigne l’infirmière clinicienne à l’Hôpital de Sept-Îles, Jessica Narbonne.

L’Hôpital de Sept-Îles recevra 26 600$ pour l’achat d’un tire-lait, d’un moniteur cardiorespiratoire permettant de surveiller les signes vitaux des enfants et d’un Optiflow pour la clientèle néonatale et pédiatrique. Cet appareil facilite la prise en charge rapide des petits en détresse respiratoire. Les sous serviront aussi à l’achat de deuxappareils multifonctions à signes vitaux qui permettra d’éviter le risque de contamination entre les chambres. Cela facilitera l’accessibilité des équipements et la rapidité de réponse en cas de problème particulier.

Le centre multiservice de santé et de services sociaux de la Minganie obtiendra 12 000$. Cette somme servira à l’achat d’un nouveau lit pédiatrique pour assurer du confort aux enfants et faciliter les interventions.

15 000$ seront remis à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau pour contribuer à l’achat de deux tire-laits, d’un appareil à tension et d’autres petits équipements.