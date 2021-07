Un nouveau programme est accessible pour les entreprises touristiques

Le gouvernement fédéral a mis en place une nouvelle enveloppe dédiée à la relance de l’industrie touristique au Canada.

Une somme de 500 M $ sera ainsi octroyée au Fonds d’aide aux entreprises et organisations touristique. De ce montant près de 120 millions sont réservés pour celles du Québec qui feront une demande de soutien auprès de Développement économique Canada.

Les contributions seront non remboursables et elles se feront aussi sous la forme de prêt sans intérêt.

« On sait que la pandémie a été très difficile pour nos entreprises touristiques. Notre objectif avec ce Fonds est qu’elles puissent penser à l’avenir et à la relance. Même si elles sont déjà endettées, des entreprises pourraient soumettre leur projet d’agrandissement par exemple. Cet ajout lui permettra d’être prête à accueillir les gens à nouveau lorsque les frontières rouvriront. On veut que les entrepreneurs puissent construire la maison au lieu de seulement sauver les meubles», soutient la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

Les contributions peuvent atteindre un montant de 100 000 $. Pour les prêts sans intérêts, la somme allouée peut s’élever jusqu’à 500 000 $.

Dans un autre ordre d’idées, la plupart des employeurs du milieu touristique charlevoisien ont des problèmes de recrutement de main-d’œuvre et certains ont pointé la PCRE, qui prendra fin le 25 septembre.

Interrogé à ce sujet, la ministre Mélanie Joly a indiqué que «la PCRE est proposée aux gens qui ont de la misère à se trouver un emploi ». « Le montant remis par la PCRE est passé de 2000 $ à 1 200 $ par mois. Plusieurs personnes ont quitté le secteur touristique pour des emplois dans d’autres secteurs. Le nouveau programme permettra de créer de meilleurs emplois en plus d’avoir une stabilité et ainsi maintenir une main-d’œuvre à l’année », souligne Mme Joly.

En ce qui concerne l’ouverture des frontières, Mme Joly n’a pas de date à annoncer. « Plus on se fait vacciner, plus on se dirige vers la réouverture des frontières. »

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a indiqué qu’il y aurait une annonce dans les prochaines semaines. Il préfère demeurer prudent en raison du variant Delta.