Les ventes de maisons bondissent sur la Côte-Nord au deuxième trimestre

Le prix de vente médian des maisons unifamiliales est demeuré stable au deuxième trimestre de 2021 sur la Côte-Nord, mais le volume de transactions a explosé.

Selon les actes publiés au registre foncier et compilés par la firme JLR, solutions financières, entre avril et juin 2021, le prix médian s’est fixé à 160 000 $, identique au même trimestre de 2020 et légèrement plus élevé que l’évaluation municipale.

En revanche, avec 389 transactions réalisées pendant cette période de trois mois, un bond de 88 % a été enregistré par rapport à 2020.

Il faut rappeler que le marché de la revente a considérablement ralenti au printemps 2020 en raison de l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Cela explique la hausse du volume de ventes un peu partout au Québec.

Par contre, les données provinciales révèlent un bond de 24 % du volume de transactions, ce qui est peu par rapport à la hausse importante enregistrée sur la Côte-Nord.

Économiste chez JLR, Katherine Torres explique cet écart par le fait que l’offre de maisons à vendre dans la région est élevée comparativement à la disponibilité dans l’ensemble du Québec. À preuve, pendant que le délai de vente moyen d’une propriété est de deux mois à Montréal, il s’étire jusqu’à six mois à Sept-Îles. « Une différence de quatre mois, c’est quand même beaucoup. »

Autre élément non négligeable, Mme Torres fait remarquer qu’un recul notable des ventes avait été observé sur le territoire nord-côtier au deuxième trimestre de 2020, mais à peine dans l’ensemble de la province.

Pour en revenir au prix médian, s’il n’a pas bougé d’un iota chez nous, mais a gagné 19 % au Québec, c’est que la Côte-Nord a encore des terrains disponibles pour la construction, ce qui limite les hausses de prix, affirme aussi l’économiste.

Par MRC

Dans la MRC de Manicouagan, les 136 transactions comptabilisées au deuxième trimestre de cette année ont représenté une hausse de 86,3 % comparativement à un an plus tôt. Le prix de vente médian s’est fixé à 159 950 $, en légère hausse de 3,3 %.

Du côté de la MRC de Sept-Rivières-Caniapiscau, 153 propriétés ont changé de mains d’avril à juin 2021, une augmentation de 82,1 %. Le prix médian a atteint 196 000 $, en baisse de 10,9 %.