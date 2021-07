Construction : près de 2 400 travailleurs de la Côte-Nord en vacances

Les travailleurs de l’industrie de la construction rangeront leurs outils pour deux semaines de vacances à compter de la fin de journée de ce vendredi. Sur la Côte-Nord, ils sont près de 2 400 qui en bénéficieront.

Officiellement, les vacances de la construction, l’expression consacrée, s’amorcent à 0h01 le 18 juillet pour se terminer à 24 h le 31 juillet.

La Commission de la construction du Québec a envoyé aux salariés de l’industrie 2 393 chèques représentant 8 203 177 $. Cette somme est versée à titre d’indemnités de congés annuels obligatoires, mais aussi de jours fériés chômés.

Par rapport à 2020, moins de travailleurs se qualifient cette année pour ces vacances estivales. Ils étaient 2 632 il y a un an.

Par conséquent, la valeur des chèques émis est également plus basse cette année. Elle s’élevait à 9 268 456 $ en 2020.

Rappelons que la CCQ transmet les payes de vacances aux travailleurs deux fois par année, à la fin de juin et à la fin de novembre. Les montants proviennent des versements mensuels qui lui sont faits par les employeurs et prévus aux conventions collectives.

Les indemnités représentent 13 % du salaire gagné par les travailleurs durant chaque semaine de travail.

Si les chantiers doivent obligatoirement fermer pendant les deux périodes de vacances annuelles, des ententes peuvent intervenir entre les employeurs et les salariés pour certains chantiers.

C’est notamment le cas pour les travaux d’entretien, de réparation, de modification, de rénovation ou d’urgence; de travaux relatifs à la construction résidentielle légère et neuve; et certains types de travaux prévus dans les secteurs du génie civil et la voirie.