Les gardiens des dunes

Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) a octroyé cette année, un contrat à une firme privée qui assure la surveillance des lieux.



Douze heures par jour, de 7 h 30 à 19 h 30 à raison de deux factions de deux ressources par jour, sept jours par semaine, les employés de la société Demsis s’assurent d’une circulation adéquate et du respect des consignes sanitaires et environnementales.

Gervais réside à Baie-Ste-Catherine, comme la majorité de l’équipe déployée dans le secteur des dunes. Il en est à sa première année à un poste du genre et affirme qu’en majorité, les visiteurs sont très compréhensifs et collaborateurs. « Il faut savoir leur parler, avoir le tour », ajoute-t-il.

« Mais ça prend une surveillance constante. Aussitôt qu’on a le dos tourné, les règles n’existent plus ». Les employés de Demsis s’assurent d’entretenir et surveiller le secteur des dunes incluant le chalet, vider les poubelles et s’assurer que tous les déchets sont ramassés.

Un job à temps plein, « malgré la meilleure volonté de la plupart des touristes ». « On part à 19 h 30 le soir et quand on revient le lendemain matin à 7 h 30, on fait : toc toc toc, allez il est temps de partir. Il y en a toujours qui s’essaient, c’est assez difficile à contrôler ».