L’identité de la victime de l’accident de travail dévoilée

Le quinquagénaire victime d’un accident de travail lundi après-midi au nord de Baie-Comeau se nomme Martin Tremblay, un homme de 52 ans de Colombier, en Haute-Côte-Nord. Il était à l’emploi d’un sous-traitant qui oeuvrait sur le chantier de la ligne Micoua-Saguenay d’Hydro-Québec.

Selon les informations dont disposait le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, la victime se trouvait aux commandes d’un camion articulé dans un secteur en déboisement et au profil accidenté. L’accident s’est produit à environ 200 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

« On ne sait pas trop encore ce qui s’est passé et ce qu’on veut, c’est de comprendre pour éviter que ça se reproduise », a indiqué M. Batty en offrant les condoléances d’Hydro-Québec à la famille. « On sait que les travailleurs et le sous-traitant avaient été rencontrés par les autorités du chantier pour rappeler la plus grande prudence en ce qui a trait au déboisement dans un secteur accidenté », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a également assuré qu’Hydro-Québec a cessé l’utilisation de ce type de véhicule lors de déboisement en milieu accidenté dans tous ces chantiers, jusqu’à nouvel ordre.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail poursuivent leur enquête sur ce tragique accident.