Moins de déchets en 2020 en Haute-Côte-Nord

Les municipalités de la Haute-Côte-Nord ont engendré moins de déchets et de matières recyclables en 2020, comparativement à l’année précédente, ce qui n’est pas nécessairement lié à la pandémie, selon la MRC de La Haute-Côte-Nord.



Effectivement, selon les données du service technique et de l’environnement, 3 881.59 tonnes de matières résiduelles ont été produites, soit 89.17 tonnes de moins qu’en 2019 (-2.3 %). En ce qui concerne les matières recyclables, on parle d’une diminution de 74.11 tonnes, soit -5.5 %.

Est-ce que la COVID-19 est liée à ce bilan annuel? Selon la directrice du service technique et de l’environnement de la MRC de La Haute-Côte-Nord, il est peu probable.

« La faible réduction de notre tonnage entre 2019 et 2020 s’explique davantage par une réduction des capacités d’accueil des commerces touristiques l’été dernier », estime Marie-Michèle Couture.

Le nombre de résidents, de résidences secondaires, de commerces, de touristes qui visitent le territoire durant une année, les déboucher pour les matières générées (qui sont comptabilisées ou non comme de la valorisation) sont tous des facteurs qui influencent les tonnages.

« La COVID a le dos large, mais encore faudrait-il savoir en quoi elle influence la production de matières résiduelles », soutient Mme Couture.

Selon cette dernière, aucune variation majeure significative n’a été enregistrée au Québec en matière de déchets et de recyclage.

« Les données de 2020 n’ont pas vraiment bougé au Québec en ce qui a trait aux matières résiduelles, d’après une conférence de Recyc-Québec à laquelle j’ai assisté. »