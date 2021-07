Ottawa donne 9M$ pour quatre ports nord-côtiers

La ministre du Revenu national a annoncé mardi des investissements de 9M$ visant quatre ports de la Côte-Nord.

L’aide financière provenant du Programme des ports pour petits bateaux (PPB) vise quatre principaux projets aux ports de Blanc-Sablon, les Escoumins, Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre.

« La pêche est un pivot crucial dans de nombreuses collectivités partout au Canada, y compris les nôtres, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord ─ c’est pourquoi il est important de soutenir nos pêcheurs locaux et les communautés grâce à des infrastructures portuaires de qualité et bien entretenues », a souligné la ministre Diane Lebouthillier par voie de communiqué.

Le montant d’aide financière total annoncé pour contribuer à l’entretien des ports à travers la province s’élève à 36,6M$. Des ports de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se voient également attribuer des sommes.