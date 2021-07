Un vent de discorde souffle autour des dunes de Tadoussac

Situées à l’embouchure du fjord du Saguenay, les célèbres dunes de Tadoussac sont composées de hautes piles de sable à plusieurs niveaux formées par les anciens glaciers. Elles ont appartenu à la famille Molson et sont aujourd’hui propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui entend créer le parc national des Dunes-de-Tadoussac avec l’aide de la SÉPAQ. Actuellement, les touristes peuvent marcher sur la boucle de 1,4 km qui leur permet d’accéder à la plage.

L’affluence des campeurs indésirables du secteur des dunes étant devenue problématique pour des résidents, certains commerçants et l’administration municipale de Tadoussac, cette dernière a fait installer des grosses roches afin de limiter l’accès au stationnement et à quelques sentiers. Ce qui n’a pas plu à un groupe de citoyens et gens d’affaires, protestant derrière la bannière du Front de libération de Tadoussac (FLT).



Ce « drame villageois » tel que décrit par le maire Charles Breton, émerge du phénomène des amateurs de vanlife et campeurs improvisés qui envahissent les régions depuis le début de la pandémie.

« La Côte-Nord est devenue cette année la Gaspésie de l’été dernier », explique M. Breton. Résultat : le secteur des dunes s’est transformé depuis quelques semaines, en dépotoir à ciel ouvert, une station de vidanges pour VR, lieu de perdition pour campeurs insensibles aux vertus environnementales et du civisme.

No man’s land

Craignant que la situation ne dégénère, les élus tadoussaciens ont sévi avec la méthode de la roche plutôt que celle de la carotte qui n’est plus de mise actuellement selon le maire.

« Les surveillants sont arrivés des matins où il y avait une vingtaine de véhicules stationnés ici et là, les déchets jonchant le sol et il y en a même qui ont vidangé leur VR ou se sont soulagés sur les lieux », déplore-t-il.

Charles Breton espère que le projet de parc national des Dunes-de-Tadoussac qu’envisage de créer le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) finira par voir le jour après 30 ans de tergiversations.

« Je ne sais pas s’ils vont finir par le faire ou s’ils vont vendre le terrain pour y construire un hôtel avec vue sur les dunes. C’est une zone grise depuis tellement d’années, une sorte de no man’s land. Une chose est certaine, la Municipalité n’a pas les moyens d’acheter ça ».

Si le projet se concrétise, il sera sous la gestion de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). Le futur parc national des Dunes-de-Tadoussac sera donc enclavé dans l’actuel parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.