Pédaler la Véloroute des Baleines sans se soucier du temps !

C’est fait ! Près de 70 km de vélo pour la boucle de la Péninsule de Manicouagan. On immortalise le tout devant le symbole d’électricité près de Manic 1.

Quelle belle vie le 9 juillet dernier. Être « payé » pour pédaler. Tout ça sans avoir conscience du temps. Oui, oui! Lors d’un arrêt au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, en regardant le cadran solaire, il était un peu dépassé 11 h. Quand j’ai regardé l’heure la fois d’après, il était 15 h, et ma randonnée sur la Véloroute des Baleines s’achevait.

Au total, quelque 70 kilomètres en compagnie de M. Alain Potvin de la Corporation Véloroute des Baleines, organisme à but non lucratif voué au développement et à la promotion des infrastructures cyclables sécuritaires et attrayantes sur la Côte-Nord.

Une boucle de la Péninsule de Manicouagan, partie près de l’entrée de Manic 1, direction Pointe-aux-Outardes, pour revenir vers Pointe-Lebel. Un des parcours décrits comme faciles parmi ceux proposés par l’organisme. Que 215 m de dénivelé. Toutefois, si vous partez du secteur Marquette, il sera de quelque 150 m plus élevé, notamment avec l’ascension de la côte près de Manic 1.

Tout près de la 138, pratiquement à Pointe-Lebel, une vue au loin de Manic 1.

Une belle randonnée, sans trop être sur la 138 et le trafic qui s’y trouve, bien qu’il y ait un bel accotement pour les cyclistes. Un beau parcours avec ses points d’intérêts; le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes et la plage tout près, le pont couvert de Baie Saint-Ludger (pont Émile-Lapointe), la piste Jean-Denis Vachon (en hommage au conseiller initiateur de ce tronçon), un segment de 6 km en poussière de pierre, donnant accès notamment à une plage, une autre plage, celle de Pointe-Lebel et la Cantine le Balbuzard du Camping de la Mer de Pointe-Lebel pour casser la croûte. Une liste qui aurait pu comprendre bien d’autres arrêts.

Bref, une randonnée en vélo pour la boucle de la Péninsule de Manicouagan fort appréciée !

Le pont couvert Émile-Lapointe dans le secteur de la Baie St-Ludger.

Tout au long de la boucle de la Péninsule, des plages, celle du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, notamment avec Alain Potvin qui affiche ses couleurs de la Véloroute des Baleines et de Pointe-Lebel.

La récompense

Après une belle balade en vélo, quoi de mieux que de se gâter au retour à Baie-Comeau. Je suis vendu pour les microbrasseries, donc je me devais d’aller à la St-Pancrace, même si je n’en étais pas à ma première visite de ce lieu fort couru sur place LaSalle.

Après quelques dégustations de bières et un bon souper, quoi de mieux que de finir la journée au parc des Pionniers, tout près, pour admirer la mer et profiter de la tranquillité.

Vous avez donc quelques endroits de prédilection à mettre sur votre itinéraire si vous passez par Baie-Comeau.

De facile à expérimenté

À Pointe-aux-Outardes, en bordure de la 138, il y a une halte pour les cyclistes où ils peuvent consulter la carte du circuit de la boucle de la Péninsule de Manicouagan. Il y aura très prochainement une biciborne, une station de réparations de vélos.

La Corporation Véloroute des Baleines propose six circuits sur son site Internet, allant du niveau facile à expérimenté, de quelque 50 km à 757 km, la boucle interrives du Saint-Laurent.

Des circuits qui se trouvent dans la partie ouest de la Côte-Nord, entre Tadoussac et Baie-Trinité. L’organisme offre également un service de transport de bagages et de déplacement de véhicule, service offert du 1er juillet au 31 août.

Et ce qui est plaisant quand on part en vélo, c’est qu’on est libre de choisir la distance de notre choix, d’aller où l’on veut, ou presque, et à son rythme.

« Il y a plusieurs villages qui peuvent être traversés hors de la route 138 », précise Denis Villeneuve, président de l’organisme, fier de dire que la Véloroute des Baleines, dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord, répond aux normes de la Route Verte. Son rêve? Que tout le territoire de la Côte-Nord soit relié à la Véloroute. « On ne peut rêver qu’à ça que ça aille aussi de Baie-Trinité à Kegaska ».

Pour en savoir plus sur la Corporation et ses services, un simple clic sur ses plates-formes.

La Corporation Véloroute des Baleines a sa bière, la Petite Reine, en partenariat avec la Microbrasserie St-Pancrace et la Vallée des Roseaux, la maison spécialisée en soins palliatifs à Baie-Comeau.

La bière Petite Reine a été brassée pour la Randonnée Vélo-Vallée.

Elle a été brassée pour la Randonnée Vélo-Vallée, qui ne pourra cependant pas avoir lieu cet été. Elle est au profit des deux organismes, dont 40 % pour la Corporation Véloroute des Baleines. « Ça représente la moitié de notre budget , souligne son président, Denis Villeneuve. On raconte que la Véloroute des Baleines est si proche du Saint-Laurent que le souffle d’une seule baleine peut pousser les adeptes de la Petite Reine jusqu’au bout de la route 138. Notre nom (St-Pancrace) évoque la baie St-Pancrace, située entre Baie-Comeau et Franquelin, jadis réputée pour la contrebande. En 1932, l’équipage d’un navire poursuivi par la Douane y jeta sa cargaison par-dessus bord. L’image de ces barils flottants dans la baie a inspiré notre logo ».

Fière de son territoire et de ses légendes, la Microbrasserie St-Pancrace vous offre la Côte-Nord à boire.

Les projets ne manquent pas

La Corporation Véloroute des Baleines, mise sur pied en 2007, c’est le dévouement de mordus de vélo, qui, grâce à l’apport de précieux partenaires, peut continuer à développer le réseau cyclable sur la Côte-Nord, entre Tadoussac et Baie-Trinité. Elle travaille sur différents projets.

Si ce n’est déjà fait au moment de cette lecture, ça ne saurait tarder, il y a un tronçon de 840 m de long qui doit être inauguré à l’entrée ouest des Bergeronnes, projet qui aura coûté 750 000 $.

Si vous faites une sortie en famille à Pointe-Lebel, arrêtez-vous au Paradis des Toutous.

Dans le secteur de Baie-Comeau, la Corporation travaille pour finaliser le financement d’un projet de tronçon près de la côte de Manic 1, une piste cyclable qui passerait par la rue McCormick et qui rejoindrait le chemin des Outardes, ce qui rendrait cette portion plus sécuritaire pour les utilisateurs.

Il manque le tiers du montage financier sur les 1,2 M$ du projet.