Saint-Siméon, le secret bien gardé de Charlevoix

Village de Saint-Siméon. (Photo courtoisie Tourisme Charlevoix)

Situé entre Baie-Sainte-Catherine et La Malbaie, Saint-Siméon vaut l’arrêt soit pour se détendre ou même y vivre des émotions fortes. Sauf qu’il est important de savoir exactement où aller parce que Saint-Siméon ne montre pas ses charmes si facilement.

Repousser ses limites aux Palissades de Charlevoix

Les Palissades de Charlevoix, un incontournable pour les amateurs de plein air.

Amateurs de plein air, les Palissades de Charlevoix sont tout indiquées pour vous comme j’ai pu le constater.

Je me suis présenté à ce lieu pour y effectuer la Via Ferrata du Faucon. La Via Ferratta combine l’escalade et la randonnée pédestre. Je dois avouer que malgré le fait que je me considère sportif, la vue du sommet lorsque j’étais au début de la montée a de quoi impressionner. C’est donc entouré d’une guide chevronnée que le groupe dont je faisais partie a débuté la montée. Durant celle-ci, le premier point d’intérêt est ce qu’on appelle le balcon des Faucons. Vous pouvez vous y arrêter pour admirer les collines aux alentours et le lac à Jean qui s’y trouve.

Malgré le fait que l’activité soit totalement sécuritaire, il ne faut pas avoir le vertige pour s’y risquer. Au final, la Via Ferrata a pris un peu moins de deux heures à compléter. Celle-ci s’est terminée par une montée nommée le Mur des Lamentations. Une fois arrivés au sommet, vous vous retrouvez à 360 mètres de hauteur.

Avant de s’y aventurer, la vue extraordinaire de la Baie des Faucons.

Après plus de deux heures d’efforts, je croyais que le plus difficile était derrière nous. J’avais tort. Oui, pour ce qui est de l’effort physique, mais j’allais vive les plus importantes sensations fortes de mon périple aux Palissades. Je parle ici du fameux pont suspendu. À plus de 200 mètres dans les airs, il impressionne. J’avais en tête la fameuse scène du film Indiana Jones et le Temple maudit où le personnage principal doit traverser un pont dont plusieurs planches sont pourries. Au moment où j’ai eu à le traverser, le vent s’est levé (j’imagine qu’il voulait améliorer mon expérience). J’ai donc pris une grande respiration et traversé le pont. J’aurai bien voulu savoir mon rythme cardiaque à ce moment, il devait battre un record.

Par la suite, l’expérience des Palissades s’est complétée avec une descente en rappel de 70 mètres et une traversée aller-retour par-dessus un lac en tyrolienne.

Ne vous y trompez pas, j’ai adoré mon expérience aux Palissades de Charlevoix. Il n’y a rien de mieux que de repousser ses limites et c’est exactement ce que j’ai eu l’occasion de faire. Quelle meilleure sensation que de se demander si on est capable de réaliser ce type d’activité pour ensuite constater, après presque quatre heures d’efforts, que oui on est capable.

Sommet Via Ferrata.

Un autre parcours de Via Ferrata est disponible, celui du Lynx. Il s’adresse notamment aux familles avec des enfants de 10 ans et plus ou à des personnes qui souhaitent un parcours un peu moins difficile que celui du Faucon.

Il est également possible de faire de la randonnée pédestre dans ce lieu et des activités hivernales sont offertes.

Port-au-Persil, un havre de paix

Port-au-Persil est un véritable joyau et mérite qu’on s’y arrête pour apprécier le paysage.

À proximité de Saint-Siméon se trouve Port-au-Persil. Cet endroit est souvent décrit comme l’un des secrets les mieux gardés de Charlevoix et sa découverte en vaut la peine. Ce petit village a été créé au début du XIXe siècle.

Port-au-Persil fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. Lors de votre périple dans Charlevoix, s’arrêter à cet endroit en vaut véritablement le détour.

Avec son quai, la rivière et la petite chapelle, Port-au-Persil est un hameau paisible où l’on peut admirer le fleuve et prendre le temps de relaxer.

L’emplacement de Port-au-Persil est ce qui en fait sa force. On s’y sent isolé d’une certaine façon et cela crée un sentiment d’intimité. Pour les amateurs de photographies, il s’agit d’un incontournable.

Si vous allez à cette destination, vous pourrez aller déguster les produits de la Cidrerie de Port-au-Persil qui est située à proximité du quai.

Il existe plusieurs bons endroits pour se restaurer à Saint-Siméon, mais voici ma suggestion surtout en soirée.

À proximité du quai, la Cidrerie de Port-au-Persil. Une façon d’étancher sa soif en dégustant un bon cidre frais.

Aller vous chercher un club sandwich, une poutine ou tout autre repas dans un des nombreux casse-croutes du village. Rendez-vous par la suite au bord du fleuve, à proximité du quai idéalement, pour le manger.

Vous pourrez ainsi regarder arriver ou partir, le Traversier NM Trans Saint-Laurent, qui assure la liaison avec la rive-sud alors que le soleil se couche. L’Auberge sur mer qui est aussi a proximité du quai est recommandée.

Baie-des-Rochers, entre le fleuve et la forêt

Une visite au parc municipal de Baie-des-Rochers vous plongera au coeur de la nature de Charlevoix.

Un passage à Saint-Siméon exige que vous vous rendiez au parc municipal de Baie-des-Rochers. Un paradis pour les amants de la nature ou de randonnées pédestres.

Avec plusieurs kilomètres de sentiers pédestres, vous pourrez entrer en contact avec la nature. Ce qui vaut véritablement le détour vers ce lieu où la vue que vous aurez une fois que vous atteindrez le belvédère est absolument à couper le souffle. Vous pouvez alors contempler l’ensemble de Baie-des-Rochers. Si vous êtes chanceux peut-être pourrez-vous apercevoir des mammifères marins comme des phoques ou des bélugas.

Il est aussi possible pour ceux qui le souhaitent de faire du kayak. Le quai de Baie-des-Rochers donne accès à la plus grande baie sauvage de l’estuaire moyen du Saint-Laurent.

Le nom de Baie-des-Rochers aurait été choisi par Samuel de Champlain en raison des centaines de rochers qui se trouvent dans la baie.

Baie-des-Rochers est environ à une quinzaine de kilomètres à l’est de Saint-Siméon. Les sentiers sont accessibles du mois de mai à novembre.

Partez à l’assaut des beautés sauvages offertes par les sentiers et nombreux défis que vous proposent les localités à l’extrême ouest de Charlevoix. Elles imposent par leurs particularités uniques.