70 ans de mariage : quand l’amour dure toujours

C’était à un mariage. Cyrille a aperçu sa Lucette. Il a pris son courage à deux mains et il est allé lui demander pour une danse. Depuis ce temps-là, le couple valse dans la vie. Le 5 juillet, ils ont souligné leurs 70 ans de mariage.

Ils ont eu quatre enfants. Deux garçons, deux filles. Au début des années 60’, la petite famille du Lac-Saint-Jean est venue s’établir à Sept-Îles. Cyrille était camionneur et il y avait plus d’ouvrage sur la Côte-Nord.

Le père de famille allait travailler à Labrador City, pendant que Lucette s’occupait des enfants à la maison. Elle gardait ceux des autres aussi, ainsi que des pensionnaires. Ils étaient des travaillants.

« Quand il partait une semaine, on avait hâte qu’il arrive…surtout qu’on savait qu’il allait repartir le lundi », se souvient-elle.

Au fil du temps, Lucette n’a jamais perdu les petits papillons qui remplissaient son estomac à l’idée de revoir son époux bientôt.

« Il faut que ça reste », dit-elle.

C’est peut-être ça le secret d’un mariage durable.

Ça et…

« Quand on élève notre famille, il faut s’entendre », affirme-t-elle haut et fort.

Une équipe

Durant toutes ces décennies, ils ont formé « une équipe ». Ils se sont entraidés.

« Aujourd’hui encore, c’est comme ça », dit Lucette en regardant son Cyrille, qui doit maintenant compter sur une marchette pour se déplacer, même de la table au comptoir de cuisine.

« Il me dit une chance que tu es là », rapporte-t-elle. « Mais je ne changerais pas de coéquipier », ajoute Lucette, en lui lançant un regard qu’on dirait de gêne, qui la fait sourire nerveusement. Comme une jeune fille qui déclare timidement son amour à celui qui fait battre son cœur.

Pourtant, ça fait sept décennies de mariage…Là-dessus, ils sont allés 28 fois à Acapulco.

De magnifiques souvenirs, les plus beaux pour Lucette.

« La chaleur », évoque-t-elle.

« Danser, seigneur », renchéri Cyrille les yeux brillants.

Ils s’y rassemblaient avec des groupes d’amis. La belle vie, quoi.

À ce jour, il n’y a peut-être plus la chaleur d’Acapulco, mais le bonheur est encore bien présent chez les tourtereaux.

« C’est une très bonne cuisinière », insiste Cyrille.

D’ailleurs, leur appartement sent encore les tartes que Lucette a préparées en avant-midi pour la visite qui s’en vient célébrer leur anniversaire de mariage.

Lucette a 86 ans, Cyrille 94 ans.

« Le soir, à notre âge, on barre la porte, on se repose et on est bien », résume Lucette.

Un conseil aux jeunes nouveaux mariés ?

« S’il y en a un qui fait une gaffe, il ne faut pas être rancunier pendant une semaine de temps », dit Lucette.

Et vous Cyrille ?

« Je suis d’accord avec tout ce qu’elle dit », réplique-t-il en riant.

Rien ne change…ou presque

Malgré le temps qui passe, les choses restent sensiblement les mêmes, m’explique le couple. Une chose cependant les habite.

« On pense à plus tard », confie Lucette. « Cyrille dit toujours qu’il a un grand bout de fait. »

« On est chanceux », souligne-t-il, de son côté. « Moi, ma colonne est finie, mais, ma tête, elle est encore toute là. Je me souviens de tout », précise-t-il fièrement.

Et de toute manière, quand les pensées vont trop loin, à savoir, qui partira le premier, quel vide il laissera. L’idée des enfants qui seront là est réconfortante.

Au point où l’inquiétude ne vient pas brouiller ce bonheur quotidien, qui dure encore, et encore…

Joyeux anniversaire à vous, Cyrille et Lucette