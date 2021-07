L’urgence des Escoumins sera fermée de nuit les 23 et 24 juillet

En raison de la pénurie de personnel infirmier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la

Côte-Nord avise la population de la fermeture de l’urgence du Centre multiservices de santé et de services

sociaux des Escoumins de minuit à 8 h les 23 et 24 juillet. Il est important de préciser qu’un médecin et une infirmière seront tout de même de garde durant ces nuits.

Dans un communiqué émis il y a quelques minutes, la conseillère cadre aux communications et relations médias du CISSS de la Côte-Nord Marlène Joseph-Blais, indique « qu’en tout temps, il est possible de contacter le service Info-Santé au numéro 811, pour obtenir des conseils concernant la santé et le service 911 en cas d’urgence. »

Les services ambulanciers répondront aux urgences et dirigeront les usagers vers l’installation appropriée à leur situation.

« Si un patient devait être traité pour une urgence vitale, il pourrait être transporté par ambulance à l’installation des Escoumins après avoir composé le 911 » ajoute la porte-parole.



Entre 8 h et minuit, les services seront offerts normalement à l’urgence des Escoumins. Le CISSS évalue

toutes les solutions possibles pour les éviter, mais d’autres fermetures ponctuelles sont à prévoir au cours

de l’été.