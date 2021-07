Martin Boucher construit son bateau de rêve

L’Escouminois Martin Boucher a réalisé son rêve le 10 juillet en mettant à l’eau son bateau construit entièrement de ses mains et de celles de ses précieux bénévoles.



« C’était un rêve auquel je pensais depuis une dizaine d’années. Dans ma famille, on pêche la morue de père en fils, j’ai toujours été sur la mer dans ma jeunesse. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs », raconte-t-il.

Son projet d’envergure a débuté en décembre 2019, alors qu’il s’apprêtait à rénover son bateau pneumatique (zodiac).

« Je commençais à défaire des parties quand je me suis rendu compte qu’il y avait de la pourriture sur le plancher de bois. C’est à ce moment que j’ai décidé de me lancer dans la construction d’un bateau neuf », divulgue Martin Boucher.

Nommé IMMA pour souligner les noms des membres de sa famille (Isabelle, Martin, Marie-Pier et Alexandra), il s’agit d’un bateau à console centrale, soit de type bateau de pêche. Quelque 1 800 heures ont été nécessaires au résident des Escoumins pour l’ériger.

« J’ai reçu l’aide de plusieurs amis et il me reste encore environ 200 heures à mettre dessus pour finaliser le toit et quelques petits détails », ajoute-t-il.

Martin Boucher a vu ses efforts récompensés le 10 juillet lors du premier essai en mer de sa construction.

« C’était merveilleux. Ça s’est super bien passé, même au-delà de mes attentes. Il est lourd et il va très bien. La mise à l’eau a été concluante », soutient-il.

Après autant d’heures à travailler sur son projet, le maître d’œuvre n’a pas l’intention de le vendre. Il en profitera plutôt avec sa famille et ses amis.

« Un bateau, ça rassemble les gens. On va en profiter tout au long de l’été, c’est certain », conclut Martin Boucher avec fierté.