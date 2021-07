Réservoir Manicouagan : Hydro prête à rencontrer Pessamit

Hydro-Québec assure n’avoir rien fait en catimini dans ses intentions concernant la hausse du niveau d’eau du réservoir Manicouagan. La société d’État indique au contraire être prête à rencontrer le Conseil des Innus de Pessamit, et l’avoir déjà signifié, contrairement à ce que soutient la Première Nation.

« Nous n’avons jamais refusé de rencontres avec Pessamit. Bien au contraire, nous avons sollicité à plusieurs reprises et continuons de solliciter les commentaires ou préoccupations de Pessamit à l’égard de l’exploitation du réservoir Manicouagan », a indiqué le porte-parole d’Hydro-Québec au dossier, Francis Labbé.

« Sophie Brochu (la présidente) est ouverte à rencontrer la communauté de Pessamit si celle-ci en exprime le souhait. Une réponse à la lettre du chef (Jean-Marie) Vollant du 14 juillet a été envoyée le lendemain, soit le 15 juillet, signée par Julie Boucher, vice-présidente, l’invitant à nous transmettre ses commentaires et préoccupations », ajoute M. Labbé dans un courriel au Manic.

Le porte-parole rappelle au passage qu’Hydro ne fait que respecter le jugement de la Cour supérieure de décembre 2020 et continuera de se « conformer à ce jugement qui ordonne à Hydro-Québec de ne pas exploiter le réservoir Manicouagan au-delà de la cote 355,95 m sans obtenir au préalable des autorisations gouvernementales à cette fin ».

Ces autorisations du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et du ministère des Pêches et des Océans du Canada, nécessaires pour atteindre la cote maximale d’exploitation de 359,66 m, ont été demandées en octobre 2020. Hydro assure que ces autorisations n’ont toujours pas été émises.

« Le gouvernement mène ses propres consultations en lien avec les demandes d’autorisation d’Hydro-Québec. En parallèle, Hydro-Québec est en communication avec la communauté de Pessamit depuis plusieurs mois concernant cette même question et ces communications sont toujours en cours », conclut Francis Labbé.