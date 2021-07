Du pickleball pour les adeptes de Forestville

Après avoir reçu la députée de Sherbrooke Élisabeth Brière pour l’annonce d’aide financière de 2,5 M$ pour son aéroport hier, Forestville inaugurait quelques heures plus tard son terrain de pickleball situé au terrain de tennis, au même emplacement que la patinoire extérieure.

L’infrastructure est née d’une concertation financière de l’Unité régionale de loisir et sport Côte-Nord ( 6 000 $), de la MRC de La Haute-Côte-Nord via le Fonds de soutien au développement des communautés en santé (5 000 $) et de la Ville de Forestville (4 000 $).

Ce sport qui se situe entre le tennis et le tennis de table, a été importé par Jacques Brousseau, un Forestvillois qui s’est adonné à l’activité lors d’un voyage au Mexique. Avec l’aide du club FADOQ et la Ville de Forestville pour l’achat de raquettes, des filets et de balles, M. Brousseau s’est adonné à l’activité sur la surface de la salle Ginette.B.-Sirois du Complexe Guy-Ouellet avec des amis au cours des deux dernières années.

Aujourd’hui, c’est une dizaine de personnes qui évoluent sur la nouvelle surface, le tout coordonné par Josée Guy, Sylvie Michaud et Ginette Plante. Les intéressés sont invités à se présenter sur les lieux les mardis et jeudis de 16 h à 18 h alors que les responsables pourront expliquer les règles du jeu qui est accessible autant aux jeunes qu’aux plus âgés en raison d’une demande moindre au niveau cardiovasculaire que le tennis ou le badminton par exemple.

« Ce sport est accessible à tous, adaptable à la condition physique des joueurs », a mentionné Sylvie Michaud, l’une des coordonnatrices de l’activité. Afin d’appuyer les dires de madame Michaud, des jeunes du camp de jour de Forestville ont offert une partie de démonstration en compagnie d’adultes.

Le directeur général par intérim de l’URLS Philippe LeBreux était sur place pour saluer l’initiative. « Quand il y a des projets comme ça qui proviennent des citoyens, nous sommes toujours là pour aider. L’important c’est de rester actif, nous sommes très heureux de voir ça », a-t-il mentionné.